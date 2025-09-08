На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о последствиях украинских ударов по Макеевке

ТАСС: минимум один человек погиб при ударе ВСУ по Макеевке
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

Минимум один человек погиб в Красногвардейском районе Макеевки Донецкой народной республики при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там добавили, что минимум еще двое человек получили ранения.

Собеседник агентства добавил, что в текущий момент известно о двух прилетах по Донецку. В Куйбышевском районе города ранен минимум один человек, добавил источник.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку ВСУ по парку в Донецке. По ее словам, Киев целенаправленно бил по детям и их родителям. Захарова добавила, что в данных действиях очевидна нацеленность Киева на эскалацию вооруженного противостояния, а также на срыв любых попыток мирного урегулирования.

Ранее ВСУ ударили по жилому дому в Донецке из РСЗО HIMARS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами