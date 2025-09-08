Стало известно о последствиях украинских ударов по Макеевке

ТАСС: минимум один человек погиб при ударе ВСУ по Макеевке

Минимум один человек погиб в Красногвардейском районе Макеевки Донецкой народной республики при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там добавили, что минимум еще двое человек получили ранения.

Собеседник агентства добавил, что в текущий момент известно о двух прилетах по Донецку. В Куйбышевском районе города ранен минимум один человек, добавил источник.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку ВСУ по парку в Донецке. По ее словам, Киев целенаправленно бил по детям и их родителям. Захарова добавила, что в данных действиях очевидна нацеленность Киева на эскалацию вооруженного противостояния, а также на срыв любых попыток мирного урегулирования.

Ранее ВСУ ударили по жилому дому в Донецке из РСЗО HIMARS.