Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 190 украинских беспилотников

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки перехватили две бомбы и 195 дронов ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили более 190 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что всего с момента начала боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 82 445 дронов.

Утром 8 сентября Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали семь украинских беспилотников над регионами страны. Атака продолжалась с 23:05 мск 7 сентября до 3:00 мск 8 сентября. За это время в Брянской и Рязанской областях сбили по одному летательному аппарату, в Смоленской области — два, в Тульской области — три.

В период с 8:00 до 11:00 мск российские системы ПВО перехватили еще 13 дронов ВСУ. Один из них уничтожили над акваторией Черного моря, остальные — в Республике Крым.

Позже мэр города Энергодара в Запорожской области Максим Пухов сообщил, что населенный пункт подвергся массированной атаке украинских беспилотников. На подлете к городу сбили три дрона, еще две цели подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

