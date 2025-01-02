У памятника Ленина в Пантелеймоновке в ДНР оторвало руку в результате обстрела

У памятника советскому вождю Владимиру Ленину в Пантелеймоновке в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела оторвало руку. Об этом сообщает «Страна.ua».

На опубликованных каналом кадрах виден памятник Ленину, чья правая рука практически оторвана и висит на куске арматуры.

2 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили американский кассетный боеприпас при обстреле Пантелеймоновки в Донецкой народной республике. По данным пресс-службы, на месте обстрела были найдены обломки американской ракеты М30А1. По словам местных жителей, в результате атаки были повреждены окна пятиэтажных домов во всем микрорайоне. Мэр Горловки Иван Приходько отмечал, что в результате обстрела Пантелеймоновки пострадаи четыре мирных жителя. По его словам, в городе повреждены два гражданских автомобиля.

Ранее в Тобольске установили памятник Ленину со сломанными пальцами.