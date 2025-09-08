На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СМИ указали на последствия отправки войск ЕС на Украину

SC: обсуждение отправки войск на Украину служит уловкой для эскалации конфликта
Jean-Francois Badias/AP

Страны ЕС хотят отправить войска на Украину для эскалации конфликта, пишет издание Strategic Culture (SC).

Авторы публикации подчеркивают, что иностранные войска на Украине станут «уловкой для продолжения войны». Идея размещения военных НАТО на Украине вступает в противоречие с гарантиями безопасности для страны.

«Это может служить интересам [президента Украины Владимира] Зеленского и неуравновешенных фигур в европейской системе, таких как [глава дипломатической службы ЕС] Кая Каллас», — говорится в публикации.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее профессор указал на осознание Украиной и союзниками бессмысленности борьбы с Россией.

