На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину уменьшилось

Рогов: число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину заметно уменьшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, заявления российского президента Владимира Путина стали для властей многих государств «отрезвляющим душем.» Хотя до этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что 26 стран, среди которых участники «коалиции желающих», обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов», — поделился эксперт.

Он уточнил, что присутствие войск западной коалиции на Украине станет провокацией, на которую ВС РФ вынуждены будут отвечать.

Бывший посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего.

Ранее в Германии заявили, что не готовы к размещению своих войск на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами