Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что число желающих отправить войска на Украину заметно уменьшилось. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, заявления российского президента Владимира Путина стали для властей многих государств «отрезвляющим душем.» Хотя до этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что 26 стран, среди которых участники «коалиции желающих», обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания.

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов», — поделился эксперт.

Он уточнил, что присутствие войск западной коалиции на Украине станет провокацией, на которую ВС РФ вынуждены будут отвечать.

Бывший посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что Европа стремится задействовать свою армию на Украине, чтобы получить козырь перед президентом США Дональдом Трампом, так как предложить ей практически нечего.

Ранее в Германии заявили, что не готовы к размещению своих войск на Украине.