В Минобороны рассказали о количестве сбитых за сутки дронов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказало министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

Утром в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских дронов в 10 регионах России. В Краснодарском крае ликвидировали 21 БПЛА, в Воронежской области — 13. Еще 10 аппаратов уничтожили над территорией Белгородской области, семь — в Астраханской области, шесть — в Волгоградской области.

Также российские военные сбили три дрона над Ростовской областью, два — над территорией Брянской области, по одному — над Курской, Рязанской областями и Крымом, еще четыре — над акваторией Азовского моря.

Ранее военкоры рассказали о комбинированном ударе ВС РФ по объектам ВСУ.