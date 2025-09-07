ВСУ нанесли удар по парку в Донецке, есть пострадавшие

РИА Новости: ВСУ нанесли удар по парку Гулливер в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центральной части парка Гулливер в Калининском районе Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие, им оказывается помощь.

«За несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук дрона. Незадолго до атаки ВСУ в небе звучало несколько мощных взрывов над центром Донецка», — говорится в публикации.

По данным ТАСС, парк атаковали беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

7 сентября министерство обороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 210 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Утром в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских дронов в 10 регионах России. В Краснодарском крае ликвидировали 21 БПЛА, в Воронежской области — 13. Еще 10 аппаратов уничтожили над территорией Белгородской области, семь — в Астраханской области, шесть — в Волгоградской области.

Ранее военкоры рассказали о комбинированном ударе ВС РФ по объектам ВСУ.