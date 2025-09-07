В столице Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигналы тревоги начали звучать в городе в 18:30 мск.

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 7 сентября нанесли удар по территории Украины. 116 беспилотных летательных аппаратов «Гераней» атаковали украинские объекты, заявили военкоры.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

5 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль два села в ДНР за неделю.