Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины (ВПК). Об этом говорится в опубликованном релизе ведомства.

Помимо этого были уничтожены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения дронов большой дальности, арсеналы, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, уничтожили в оборонном ведомстве.

Российские силы разгромили пусковую установку американской РСЗО HIMARS и ЗРК «Patriot» производства США.

Сегодня утром в Минобороны рассказали, что над российскими регионами за ночь уничтожили более 90 украинских дронов. Наибольшее количество целей — 15 — сбили в Брянской области. В Ростовской области ликвидировали 13 беспилотников, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11. Еще девять БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Рязанской области, восемь — в Республике Крым, семь — в Воронежской области, по пять — в Орловской и Курской областях. В Белгородской и Липецкой областях перехватили по два дрона, а в Смоленской области — один. Также по одному летательному аппарату уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль два села в ДНР за неделю.