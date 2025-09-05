На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о количестве уничтоженных за неделю наземных целей ВСУ

МО: за неделю уничтожены объекты ВПК Украины, военные аэродромы и арсеналы ВСУ
true
true
true
close
Минобороны России

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины (ВПК). Об этом говорится в опубликованном релизе ведомства.

Помимо этого были уничтожены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения дронов большой дальности, арсеналы, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, уничтожили в оборонном ведомстве.

Российские силы разгромили пусковую установку американской РСЗО HIMARS и ЗРК «Patriot» производства США.

Сегодня утром в Минобороны рассказали, что над российскими регионами за ночь уничтожили более 90 украинских дронов. Наибольшее количество целей — 15 — сбили в Брянской области. В Ростовской области ликвидировали 13 беспилотников, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11. Еще девять БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Рязанской области, восемь — в Республике Крым, семь — в Воронежской области, по пять — в Орловской и Курской областях. В Белгородской и Липецкой областях перехватили по два дрона, а в Смоленской области — один. Также по одному летательному аппарату уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль два села в ДНР за неделю.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами