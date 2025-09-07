Под Воронежем сбитый БПЛА тяжело ранил работника фермы

Гусев: работник фермы в Воронежской области в реанимации после налета дронов

При налете 20 дронов на Воронежскую область пострадал мужчина. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Он уточнил, что работник фермы в Аннинском районе тяжело ранен при падении сбитого дрона. Он в реанимации. При атаке на район загорелась хозпостройка, в двух частных домах выбило окна и повреждены крыльцо и крыша.

По словам чиновника, в другом районе пострадало остекление в частном доме, а электрики ремонтируют линию электропередач.

В ночь на воскресенье, 7 сентября, силы противовоздушной обороны перехватили над регионами России 69 БПЛА. Шесть из них были сбиты в Воронежской области. В регионе активировали системы оповещения из-за угрозы непосредственного удара беспилотников. Губернатор призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон. При виде дрона нужно было скрыться из зоны его видимости и позвонить по номеру 112.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.