На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Под Воронежем сбитый БПЛА тяжело ранил работника фермы

Гусев: работник фермы в Воронежской области в реанимации после налета дронов
true
true
true
close
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

При налете 20 дронов на Воронежскую область пострадал мужчина. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Он уточнил, что работник фермы в Аннинском районе тяжело ранен при падении сбитого дрона. Он в реанимации. При атаке на район загорелась хозпостройка, в двух частных домах выбило окна и повреждены крыльцо и крыша.

По словам чиновника, в другом районе пострадало остекление в частном доме, а электрики ремонтируют линию электропередач.

В ночь на воскресенье, 7 сентября, силы противовоздушной обороны перехватили над регионами России 69 БПЛА. Шесть из них были сбиты в Воронежской области. В регионе активировали системы оповещения из-за угрозы непосредственного удара беспилотников. Губернатор призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон. При виде дрона нужно было скрыться из зоны его видимости и позвонить по номеру 112.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами