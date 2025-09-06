Стало известно о формировании штаба Многонациональных сил в рамках усилий НАТО

На Украине в рамках усилий НАТО по подготовке к возможному прекращению огня начали формировать штаб Многонациональных сил под началом британского офицера. Об этом сообщает UK Defence Journal.

В публикации утверждается, что управлением штаба займется Франция.

Силы могут отвечать за дальнейшую стабилизацию обстановки на Украине, отмечает издание. Английский язык станет основным рабочим языком штаба, а в его деятельности примут участие 30 стран.

6 сентября депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал, что «коалиция желающих» разместит свой военный контингент на Украине не по окончании конфликта, а уже сейчас. По его словам, в составе войск должны будут находиться не менее 20 тысяч человек. Максимальная численность военнослужащих из стран НАТО может достигать 50 тысяч человек, отметил он.

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

Ранее в Германии заявили, что не готовы к размещению своих войск на Украине.