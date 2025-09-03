Встреча Путина с лидером КНДР стала самой длительной из всех переговоров в Китае

Встреча Путина с Ким Чен Ыном стала одной из рекордных по длительности в Китае

Прошедшая в Пекине встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном побила по длительности почти все остальные контакты, состоявшиеся у президента России Владимира Путина во время визита в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Путин и Ким Чен Ын общались около 2,5 часа. Более длительной была встреча российского лидера с председателем Китая Си Цзиньпином, которая шла не менее 3,5 часов.

С премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин беседовал почти два часа.

Длительными также были контакты главы РФ с президентом Сербии Александаром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Ирана Масудом Пезешкианом — они длились больше часа.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.