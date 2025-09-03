Трамп просил Путина провести встречу с Зеленским

Путин рассказал, что Трамп просил его провести встречу с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп просил его провести встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит ТАСС.

«Кстати говоря, Дональд [Трамп] попросил меня, если возможно, провести такую встречу [с Владимиром Зеленским]», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

До этого Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller заявил, что саммит лидеров США, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу. Глава Белого дома также вновь исключил отправку на Украину американских военных.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Ранее в Кремле раскрыли детали возможной встречи Путина и Зеленского.