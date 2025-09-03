Путин призвал не расслабляться, говоря об СВО

Путин заявил, что России на СВО расслабляться нельзя

России на специальной военной операции (СВО) расслабляться нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает РИА Новости.

«Расслабляться нельзя, это может быть все, что угодно, это может быть подготовка (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru») резерва для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера», — сказал глава государства в ответ на вопрос журналиста о том, насколько сильно изменилась обстановка на поле боя.

Также он отметил, что все группировки Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации успешно наступают на всех направлениях.

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие освободили 79% территорий ДНР.

Вместе с тем он сказал, что под контролем армии России находится 99,7% Луганской народной республики, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.