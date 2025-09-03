На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал не расслабляться, говоря об СВО

Путин заявил, что России на СВО расслабляться нельзя
Сергей Бобылев/РИА Новости

России на специальной военной операции (СВО) расслабляться нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, сообщает РИА Новости.

«Расслабляться нельзя, это может быть все, что угодно, это может быть подготовка (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru») резерва для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера», — сказал глава государства в ответ на вопрос журналиста о том, насколько сильно изменилась обстановка на поле боя.

Также он отметил, что все группировки Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации успешно наступают на всех направлениях.

30 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские военнослужащие освободили 79% территорий ДНР.

Вместе с тем он сказал, что под контролем армии России находится 99,7% Луганской народной республики, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

Визит Путина в Китай
