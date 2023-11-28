Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО

Президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), рассказал, за что Россия воюет в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — сказал глава государства.

По его словам, «диктатура одного» гегемона «дряхлеет, она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих». Это сейчас видят все, отметил российский лидер.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе СВО.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции на Украине, обозначенные Путиным, не изменились и должны быть достигнуты.

Ранее Путин назвал общую цель спецоперации на Украине.