Грибообразное облако дыма поднялось после взрыва над одним из городов ДНР

На видео попало большое грибообразное облако дыма над Димитровым в ДНР

Большое грибообразное облако дыма поднялось после взрыва над Димитровым (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Видеозапись опубликовал паблик «Русское оружие».

Огромный столб дыма, поднявшийся на сотни метров, появился после сильного взрыва на земле. Вероятно, видео снято в первые секунды после прилета, поскольку облако продолжает расти и расширяться, визуально напоминая картину после применения ядерного оружия.

Димитров вместе с Красноармейском (украинский Покровск) образует крупную агломерацию на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью. Эти населенные пункты, превращенные Вооруженными силами Украины в укрепрайон, находятся под ударами российской артиллерии и авиации.

31 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что разведгруппы российских войск зашли в Димитров. По его словам, в Красноармейске ситуация тяжелее, так как Украина перебросила туда достаточно большое количество резервов и старается его удержать.

30 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов. Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем Вооруженных сил России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. О чем еще рассказал Герасимов — в материале «Газеты.Ru».

