Пушилин рассказал о боях в высотках Красноармейска

Российские военные ведут боевые действия в высотках Красноармейска (Покровска). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в город большое количество резервов, чтобы сдержать наступление российских бойцов.

«Они (ВСУ — прим. ред.) не признают, но в самом Красноармейске и в высотках уже столкновения», — сказал Пушилин.

Он также отметил, что ожесточенные бои ведутся в районе Удачного.

30 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов. Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем Вооруженных сил России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. О чем еще рассказал Герасимов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушилин заявил, что разведгруппы зашли в Димитров.