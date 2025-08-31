Глава ДНР заявил, что разведгруппы зашли в Димитров

Разведгруппы российских войск зашли в город Димитров. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы видим заход в сам Димитров наших подразделений. На данный момент это разведгруппы, но тем не менее информация об этом есть», — сказал Пушилин.

По его словам, в Красноармейске (украинское название — Покровск) ситуация тяжелее, так как Украина перебросила туда достаточно большое количество резервов и старается его удержать.

В начале месяца Пушилин заявлял, что российские войска серьезно нарушили логистику украинской армии в Димитрове, а также в Красноармейске.

По данным начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, в настоящее время российская армия контролирует 99,7% территории Луганской народной республики и 79% территории Донецкой народной республики.

Ранее в Генштабе пообещали продолжить наступление ВС РФ.