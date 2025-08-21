ХАМАС призвал оказать максимальное давление на Израиль на фоне операции по захвату Газы

Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало посредников оказать максимальное давление на Израиль на фоне начала военной операции по захвату Газы. Заявление радикалов опубликовано в их Telegram-канале, пишет ТАСС.

«Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление против палестинского народа», — отмечается в сообщении.

Решив начать операцию по захвату Газы, израильские власти «пренебрегли всеми усилиями, приложенными посредниками» в рамках переговоров о прекращении огня, подчеркнули в ХАМАС.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», военная операция по захвату Газы продлится до 2026 года. Отмечается, что численность резервистов израильской армии на пике маневров в этом городе единовременно достигнет 130 тысяч человек.

13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два «оплота» палестинского движения ХАМАС и уничтожить их. По его словам, одним из «важнейших» является город Газа.

Ранее стало известно, что в секторе Газа полностью истощились запасы продовольствия.