В США предложили временно выселить всех жителей Газы и создать «ближневосточную Ривьеру»

WP: в США обсуждают выдачу токенов, наличных и субсидий за переезд из Газы
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Один из послевоенных планов по превращению сектора Газа в «ближневосточную Ривьеру», который обсуждают в администрации президента Дональда Трампа, предполагает перевод анклава под протекторат США как минимум на 10 лет. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Газета ознакомилась с 38-страничным проектом, предусматривающим или временное переселение всего населения Газы (более 2 млн чел.), или его «добровольный» отъезд в другую страну, или его отправку в безопасные зоны внутри анклава на время восстановления сектора. Местным жителям, владеющим замлей в регионе, хотят предложить компенсацию цифровыми токенами в обмен на право перестраивать их собственность.

«Каждому палестинцу, решившему уехать, будет выплачено 5000 долларов наличными и субсидии на четыре года аренды в другом месте, а также на годовое питание», — говорится в статье.

Согласно плану, в случае переселения каждый житель сэкономит «Трасту восстановления Газы» (GREAT Trust) около $23 тыс., которые придется потратить временное жилье и услуги «жизнеобеспечения» в безопасных зонах для тех, кто решит остаться в сектора.

Четыре дня назад СМИ сообщали, что бывший премьер Британии Тони Блэром и зять Трампа Джаред Кушнер представили американскому лидеру предложения по плану послевоенного устройства Газы. Они собирались обсуждать варианты управления сектором без власти ХАМАС. При этом послевоенный план, согласованный с Белым домом, мог бы предоставить премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху «политическое прикрытие» для принятия решения о прекращении огня в рамках всеобъемлющего соглашения, предполагающего отстранение палестинского радикального движения от власти.

Ранее жена Эрдогана попросила Меланию Трамп уделять детям Газы такое же внимание, как и украинским.

Второй срок Трампа
