Военные ВСУ уничтожены при попытке водрузить флаг в селе Запорожском

РИА: ВСУ не смогли отбить село Запорожское в Днепропетровской области
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные сил Украины (ВСУ) не смогли отбить село Запорожское в Днепропетровской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости разведчик группировки Вооруженных сил России «Восток» с позывным «Вепрь».

По его словам, военные ВСУ пытались поставить украинский флаг в населенном пункте, но их попытка провалилась, они даже не смогли доехать до места назначения и были уничтожены.

«Вепрь» уточнил, что украинская армия лишилась трех бронемашин и около 18 человек.

Минобороны России объявило о взятии Запорожского 25 августа.

30 августа начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летнего периода, заявил, что российские военные взяли под контроль 74% Запорожской области.

Военный также заверил, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий. В течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. В частности, в Днепропетровской области ВС РФ удалось овладеть семью населенными пунктами.

Ранее в Госдуме РФ ответили на угрозы Зеленского.

СВО: последние новости
