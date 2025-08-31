В Госдуме РФ ответили на угрозы Зеленского

Угрозы новых ударов со стороны Киева нужно воспринимать всерьез, необходимо быть готовыми к ответу. Об этом сообщил «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главкомом ВСУ, после которой анонсировал новые удары вглубь России. Он заявил, что Киев продолжит «активные действия именно так, как нужно для защиты Украины».

Депутат отметил, что в выступлении украинского лидера речь шла о новых ракетах «Фламинго» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я думаю, что наши соответствующие структуры уже отработали: примерно знают технические характеристики этих ракет, и если что, мы будем их нормально сбивать. И не только сбивать, но и наносить удары возмездия», — сказал он.

По словам парламентария, слова Зеленского — не его личное мнение, а продиктованная Европой риторика. Он также призвал не паниковать из-за угроз Киева и подчеркнул необходимость готовности к ответному удару противнику.

До этого Колесник заявил, что Россия применит тактическое ядерное оружие в ответ на удары Украины западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории. По его словам, если какая-то страна Европейского союза нанесет удар по России, «тогда будет ответ уже ядерный».

Ранее в США заявили о передаче Украине американского вооружения для ударов вглубь РФ.