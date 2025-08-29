На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны раскрыло число взятых под контроль ВС РФ населенных пунктов за неделю

Минобороны: под контроль ВС России за неделю перешли шесть населенных пунктов
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская армия за неделю взяла под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе СВО.

В оборонном ведомстве перечислили названия этих населенных пунктов: Среднее, Нелеповка, Клебан-Бык, Первое Мая, Филия и Запорожское.

«Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населенный пункт Среднее в Донецкой народной республике», — говорится в публикации.

Подразделения Южной группировки войск, отмечает Минобороны России, сумели продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занять Клебан-Бык и Нелеповку в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили наступать в ДНР и Днепропетровской области.

«Освобождены населенные пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая», — указало министерство.

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожское в Днепропетровской области.

Также в ведомстве заявили, что средствами ПВО России за неделю были сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины и 18 управляемых авиабомб.

Ранее эксперт рассказал, какие города в зоне СВО перейдут к России до конца года.

