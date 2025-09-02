На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Ростехе» назвали количество модификаций ПВО «Панцирь»

«Ростех»: существует не менее восьми модификаций комплекса ПВО «Панцирь»
close
Global Look Press

В госкорпорации «Ростех» заявили, что существует не менее восьми модификаций комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь». Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

В госкорпорации отметили, что данный комплекс ПВО разрабатывает холдинг «Высокоточные комплексы».

Среди «Панцирей» есть «Панцирь-С1М» с тремя типами ракет, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ», «Панцирь-МЕ» на малом ракетном корабле, «Панцирь-СМД-Е» с разными типами ракет, арктический «Панцирь-СА» на шасси двухзвенного гусеничного тягача, а также «Панцирь-С1М» и «Панцирь-С1».

Отмечается, что публикация приурочена к «Неделе Панциря», которая началась с открытия мурала, посвященного комплексу ПВО, в Туле.

До этого генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что число ракет для зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза. По его словам, вместо 12 ракет, как на предыдущей версии, на нем установлено 48.

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в 2025 году подписал более 20 контрактов на $7 млрд.

