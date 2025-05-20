Чемезов рассказал о сотрудничестве «Рособоронэкспорта» с другими странами

Чемезов: «Рособоронэкспорт» в 2025 году подписал более 20 контрактов на $7 млрд

Государственная компания «Рособоронэкспорт» с начала текущего года подписала свыше 20 крупных контрактов на сумму около $7 млрд и поставила продукцию военного назначения в более чем 15 стран. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, заявление которого опубликовано в Telegram-канале корпорации.

По его словам, портфель экспортных заказов «Рособоронэкспорта» в настоящее время превышает $60 млрд. Данный показатель является рекордным за все 25 лет работы государственной компании.

«Только в этом году наш спецэкспортер подписал более 20 крупных контрактов на сумму около $7 млрд и поставил продукцию военного назначения в более чем 15 стран. Свыше 50% портфеля заказов — техника для военно-воздушных сил», — подчеркнул Чемезов.

Кроме того, он рассказал о подготовке к международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Белоруссии. Мероприятие запланировано на 21–24 мая и состоится в Минске.

Глава «Ростеха» рассказал, что РФ представит на выставке десятки образцов специальной техники и вооружений. На мероприятие в Белоруссию отправят самые новые и востребованные на рынке оружие и технику.

«Что бы ни говорили недруги, спрос на российское оружие в мире растет», — резюмировал Чемезов.

19 мая пресс-служба «Рособоронэкспорта» сообщила, что компания планирует обсудить с представителями силовых структур Малайзии перспективы сотрудничества. Соответствующие переговоры состоятся на полях выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая пройдет в Малайзии с 20 по 24 мая.

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