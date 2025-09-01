На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар в промзоне Кропоткина на Кубани полностью потушен

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожар в промышленной зоне города Кропоткина полностью потушен. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пламя потушено на трансформаторной подстанции на площади в 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

1 сентября сообщалось, что в промзоне Кропоткина в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошел пожар на трансформаторной подстанции.

Несколькими часами ранее Life со ссылкой Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе Геленджика, а также в Приморско-Ахтарском районе и станице Холмской в Краснодарском крае прогремели взрывы. По словам местных жителей, дроны уничтожали над Черным морем.

На этом фоне в российском Минобороны сообщили, что в период с 21:00 31 августа до 00:00 системы противовоздушной обороны нейтрализовали 25 украинских дронов. В ведомстве уточнили, что три БПЛА были сбиты над территорией Крыма, один — над Краснодарским краем и 21 — над акваторией Черного моря.

Ранее над Черным морем заметили американский разведывательный БПЛА.

