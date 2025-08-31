Пушилин заявил о «перемалывании ВСУ» на одном из направлений

Российские военные перемалывают Вооруженные силы Украины (ВСУ) и националистический батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) на Добропольском направлении. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью журналисту телеканала ВГТРК Андрею Руденко.

«Наши бойцы героически заняли территорию, важно это удержать. Они перемалывают противника, в том числе и эту нечисть», — сказал он, имея в виду бойцов «Азова».

Также в интервью глава ДНР сообщил, что российские военные ведут боевые действия в высотках Красноармейска (Покровска). По его словам, ВСУ перебросили в город большое количество резервов, чтобы сдержать наступление бойцов ВС РФ.

30 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов. Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем Вооруженных сил России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. О чем еще рассказал Герасимов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пушилин заявил, что российские разведгруппы зашли в Димитров.