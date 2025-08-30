Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Вороное в восточной части Днепропетровской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Вороное находится на стыке границы с Донецкой народной республикой. По словам Рогова, украинские военные оттуда сбежали.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на 30 августа нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины в Днепропетровской области, в том числе по ракетостроительному предприятию «Южмаш».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российская армия за неделю взяла под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции: Среднее, Нелеповка, Клебан-Бык, Первое Мая, Филия и Запорожское.

Ранее ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили часть роты испанских наемников ВСУ в Днепропетровской области.