На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил, что войска РФ выбили ВСУ из днепропетровского села

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из днепропетровского села Вороное
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Вороное в восточной части Днепропетровской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Вороное находится на стыке границы с Донецкой народной республикой. По словам Рогова, украинские военные оттуда сбежали.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь на 30 августа нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины в Днепропетровской области, в том числе по ракетостроительному предприятию «Южмаш».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российская армия за неделю взяла под контроль шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции: Среднее, Нелеповка, Клебан-Бык, Первое Мая, Филия и Запорожское.

Ранее ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили часть роты испанских наемников ВСУ в Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами