Стало известно, сколько будет действовать решение об отправке призывника на службу

Кабмин: решение об отправке призывника на военную службу будет действовать год

Решение об отправке призывника на военную службу будет подлежать исполнению в течение года со дня его принятия. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, если призывник не отправлен к месту прохождения военной службы во время призыва, он должен быть отправлен в следующий осенний или весенний призыв в течение года.

В июле президент России Владимир Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в стране. Так, военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Позже Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект правительства, по которому возможный срок возвращения граждан на работу по окончании военной службы продлевается на период временной нетрудоспособности. В настоящий момент срок возвращения на работу составляет 3 месяца.

Ранее в России увеличили план набора на военную службу по контракту.