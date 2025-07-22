В России увеличат срок возвращения к работе после военной службы

Госдума продлевает срок, за который надо вернуться к работе после военной службы

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект правительства, по которому возможный срок возвращения граждан на работу по окончании военной службы продлевается на период временной нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент срок возвращения на работу после военной службы составляет 3 месяца. В случае, если работник не появляется на работе после этого периода, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор.

Напомним, в категорию таких работников попадают граждане, вернувшиеся с военной службы по мобилизации, контракту, в период военного положения или в военное время.

«В этой связи в целях защиты трудовых прав указанных категорий работников предлагается осуществлять продление указанного срока на период временной нетрудоспособности работника...» — говорится в пояснительной записке к документу.

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