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В России увеличат срок возвращения к работе после военной службы

Госдума продлевает срок, за который надо вернуться к работе после военной службы
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект правительства, по которому возможный срок возвращения граждан на работу по окончании военной службы продлевается на период временной нетрудоспособности. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент срок возвращения на работу после военной службы составляет 3 месяца. В случае, если работник не появляется на работе после этого периода, работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор.

Напомним, в категорию таких работников попадают граждане, вернувшиеся с военной службы по мобилизации, контракту, в период военного положения или в военное время.

«В этой связи в целях защиты трудовых прав указанных категорий работников предлагается осуществлять продление указанного срока на период временной нетрудоспособности работника...» — говорится в пояснительной записке к документу.

До этого депутаты Государственной думы РФ предложили дать право отцам детей-инвалидов на отсрочку от армии, пока ребенок не достигнет 18-летнего возраста. Как считают авторы инициативы, поправки имеют важное значение, поскольку уход за ребенком-инвалидом требует значительных ресурсов.

Ранее в Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске.

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