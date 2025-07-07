Путин уточнил порядок прохождения военной службы

Президент РФ Владимир Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в стране, передает РИА Новости.

Документ вносит ряд изменений в положение о порядке прохождения военной службы.

Так, военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Кроме того, уточняется порядок увольнения военных и исключения их из списков личного состава воинской части. В тексте указано, что военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь — включение в реестр иностранных агентов.

До этого Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.

Кроме того, глава государства подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Согласно документу, участники спецоперации, выполнявшие задачи на территории новых регионов уже после принятия их в состав России, получат статус ветеранов боевых действий.

Ранее Путин назвал число россиян, добровольно поступающих на военную службу.