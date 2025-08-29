В России скорректировали правила призыва на военную службу

Решение об отправке призывника в часть будет действовать две призывные кампании

Правительство России скорректировало правила призыва на военную службу, в рамках которых теперь решение об отправке в часть будет действовать две призывные кампании. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, решение об отправке к месту прохождения срочной службы будет действовать на протяжении года. Подобная мера может быть принята, если призывника по какой-либо причине не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва.

В июле президент РФ Владимир Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в стране. Так, военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Позже Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект правительства, по которому возможный срок возвращения граждан на работу по окончании военной службы продлевается на период временной нетрудоспособности. В настоящий момент срок возвращения на работу составляет 3 месяца.

Ранее в России увеличили план набора на военную службу по контракту.