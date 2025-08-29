На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦАХАЛ начал подготовку к наступлению в Газе

ЦАХАЛ: армия Израиля начала подготовку к наступлению в городе Газа
Israel Defense Forces/Global Look Press

Армия Израиля начала подготовку к наступлению в городе Газа и увеличила интенсивность боев на его окраинах. Об этом в соцсети X сообщил представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Мы начали подготовку к переходу в наступление в Газе и уже переходим к его первым этапам. В данный момент на подступах к городу ведутся интенсивные бои», — написал он.

26 августа сообщалось, что Армия обороны Израиля завершила операцию по демонтажу подземных туннельных маршрутов в центральной части сектора Газа.

22 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

21 августа Нетаньяху сказал, что военная операция в Газе завершится быстро, после того как Израиль возьмет под контроль палестинский анклав.

Ранее в Израиле на митинги за завершение войны вышли около миллиона человек.

Все новости на тему:
Война в Газе
