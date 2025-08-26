ЦАХАЛ демонтировал два туннеля ХАМАС в центральной Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по демонтажу подземных туннельных маршрутов в центральной части сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В рамках операции израильские военные обнаружили и демонтировали два наступательных подземных туннельных маршрута.

«Один из них имел несколько выходных шахт, жилые помещения, запасы пищи, оружие и другие объекты, используемые террористами из военного крыла организации ХАМАС. Военные запечатали туннель, залив его бетонным материалом», — говорится в публикации.

22 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС. По его словам, военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.

Ранее Трамп анонсировал «убедительное завершение» конфликта в Газе.