Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами завершилась

Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС завершилась

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств, проходившая в Вашингтоне, завершилась. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

«Многосторонняя встреча в Восточном зале завершилась», – подтвердили данную информацию в Белом доме.

Отмечается, что перед многосторонней встречей состоялся диалог Трампа и Зеленского в формате тет-а-тет, который продолжался около часа.

18 августа в Белом доме началась встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Новость дополняется.