На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР рассказал о роевых атаках FPV-дронов на гражданские объекты

Пушилин заявил о роевых атаках FPV-дронов на Горловку в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором рассказал о роевых атаках FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота) на Горловку.

По его словам, город все еще подвергается обстрелам, а противник стал чаще использовать БПЛА.

«Причем по гражданским объектам зафиксировано использование FPV-дронов роем, что, безусловно, в режиме боевых действий мы фиксировали ранее, а по гражданским объектам — это, конечно, негодяи, что еще сказать», — отметил Пушилин.

Он добавил, что система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» за неделю перехватила 348, которые хотели атаковать Горловку.

До этого чиновник рассказал, что ВС РФ продвинулись на Константиновском направлении. В числе успехов российских войск он назвал взятие под оперативный контроль трассы Доброполье-Краматорск, которая перестала быть хабом для снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Краматорске.

Ранее Пушилин сообщил о «подземных городках» ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами