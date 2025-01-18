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Глава ДНР рассказал о «подземных городках» ВСУ в Курахово

Пушилин заявил о выстроенных ВСУ подземных городках в Курахово

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в день посещения Курахово написал в своем Telegram-канале, что у ВС РФ ушел ровно месяц на то, чтобы занять населенный пункт.

Он пояснил, что лобовой штурм города был невозможен из-за вероятности больших потерь, поэтому ставку делали на хитрость и «силу характера», а действовали малыми группами военных.

«Укрепления ВФУ (вооруженных формирований Украины) там сделали достаточно серьезные, немало траншей прорыто и обустроено укрытий под жилым сектором и на подступах к населенному пункту — целые подземные городки», — сообщил Пушилин.

Он добавил, что основные разрушения Курахово произошли из-за действий ВСУ, которые сейчас пытаются «отомстить, обстреливая населенный пункт».

6 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли Курахово под полный контроль. Активные бои за город продолжались последние два месяца. В оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь «войска вышли на оперативный простор» и темпы продвижения в ДНР вырастут.

Ранее в США заявили о достижении Россией «дополнительных успехов» на Украине.

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