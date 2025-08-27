Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике над российским регионом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, дрон был сбит около 11:30 мск.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО России за сутки уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы. Кроме того, российские военнослужащие в зоне боевых действий ликвидировали 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, около 9:10 мск также был уничтожен один украинский дрон над территорией Орловской области.

Всего в ночь на 27 августа российские войска сбили 26 беспилотников над регионами России. 15 дронов уничтожили над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью, три — над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями.

Ранее в Чувашии ввели запрет на съемку и публикацию атак дронов.