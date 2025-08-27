На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны рассказали о сбитом над российским регионом дроне ВСУ

Минобороны: над Орловской областью утром средства ПВО уничтожили украинский БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурными средствами Противовоздушной обороны России (ПВО) около 9:10 мск уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Орловской области. Об этом говорится в релизе Минобороны РФ.

В ведомстве ранее рассказали, что за ночь российские войска сбили 26 украинских беспилотников над регионами России. 15 дронов уничтожили над Ростовской областью, четыре — над Орловской областью, три — над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями.

В Ростове-на-Дону после атаки дронов повреждены семь жилых домов, у одного загорелась крыша на площади 250 кв. м, из здания эвакуировали 15 человек. Очевидцы рассказали, что слышали громкое жужжание мотора дрона, затем произошел взрыв. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, никто не пострадал, огонь уже локализовали. По данным Минобороны, в целом за ночь российские ПВО сбили 26 БПЛА, над Ростовской областью из них — 15. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее стало известно, что в Чувашии ввели запрет на съемку и публикацию атак дронов.

Атаки БПЛА на Россию
