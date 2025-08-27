На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ за сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS

МО: ПВО России сбили два снаряда РСЗО HIMARS, 162 БПЛА и две авиационные бомбы
true
true
true
close
РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, российские военнослужащие на территории боевых действий уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российское оборонное ведомство сообщило, что населенный пункт Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российской армии.

Кроме того, стало известно, что ударная авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия сумели поразить радиолокационную станцию противовоздушной обороны Украины, пункты управления и места сборки БПЛА, а также временные позиции украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее на Украине представили ракету с дальностью удара 1000 километров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами