МО: ПВО России сбили два снаряда РСЗО HIMARS, 162 БПЛА и две авиационные бомбы

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и две управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, российские военнослужащие на территории боевых действий уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также российское оборонное ведомство сообщило, что населенный пункт Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российской армии.

Кроме того, стало известно, что ударная авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия сумели поразить радиолокационную станцию противовоздушной обороны Украины, пункты управления и места сборки БПЛА, а также временные позиции украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Ранее на Украине представили ракету с дальностью удара 1000 километров.