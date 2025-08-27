Мужчины до 22 лет не смогут выехать с Украины без определенного документа

Мужчины с 18 до 22 лет не смогут выехать с Украины без военно-учетного документа

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, которым власти Украины планируют разрешить выезд из страны, обязаны будут иметь при себе военно-учетный документ. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Если говорить о категории от 18 до 22 лет, то, когда эта норма заработает, нужно помнить и понимать, что кроме паспортного документа <...> также необходимо иметь военно-учетный документ», — отметил он.

Демченко добавил, что в Погранслужбе ожидают публикацию постановления правительства, чтобы разъяснить гражданам страны все детали.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство республики 26 августа обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Он подчеркнул, что украинское правительство согласовало необходимые детали с военнослужащими, и в ближайшее время возможности по пересечению границы должны заработать.

До этого в Верховную раду Украины внесли законопроект о разрешении выезда за границу мужчинам младше 24 лет. При этом Зеленский предлагал правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. При этом он допустил, что кабмин может не одобрить его инициативу.

Ранее украинский священник пытался вывезти уклониста за границу, укрыв его рясами.