Зеленский анонсировал изменения правил выезда с Украины для мужчин от 18 до 22 лет

Зеленский анонсировал изменения в правилах выезда для мужчин с 18 до 22 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня правительство республики обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Соответствующая публикация по итогам его беседы с премьер-министром Юлией Свириденко появилась в его Telegram-канале.

«Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет», — написал Зеленский.

Он указал, что кабмин Украины согласовал необходимые детали с военными, и в ближайшее время возможности по пересечению границы должны заработать.

До этого в Верховную раду Украины внесли законопроект о разрешении выезда за границу мужчинам младше 24 лет. При этом Владимир Зеленский предлагал правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет. При этом он допустил, что кабмин может не одобрить его инициативу.

Сейчас свободно выехать за рубеж могут лишь украинские граждане, не достигшие 18-летнего возраста.

Ранее украинский священник пытался вывезти уклониста за границу, укрыв его рясами.