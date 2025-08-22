На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал об изменчивости условий и способах ведения боевых действий

Михаил Метцель/РИА Новости

Условия и способы ведения вооруженной борьбы меняются каждый месяц, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с работниками атомной отрасли. Об этом сообщает ТАСС.

«Каждый месяц, вот я без преувеличения говорю, а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы», — рассказал президент.

По его словам, в этом деле могут возрасти потери, если отстать на несколько недель, или, если динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падет.

Путин рассказал, что для повышения эффективности применения различных средств ведения вооруженной борьбы существуют специалисты, которые анализируют ситуацию и принимают соответствующие решения.

Также Путин рассказал, что Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, которую в 2014 году начали страны с недружественной элитой против населения Донбасса.

На встрече Путин отметил, что у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах.

Ранее Путин объяснил, к чему приведет утрата Россией суверенитета.

