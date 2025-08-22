Путин: РФ делает все для прекращения начатой в 2014 году войны против Донбасса

Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, которую в 2014 году начали страны с недружественной элитой против населения Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными, сообщает РИА Новости.

«Там (в странах с недружественной элитой — прим. ред.), конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война, а мы делаем все для того, чтобы ее прекратить», — сказал глава государства.

На встрече Путин отметил, что у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах.

По его словам, в настоящее время отношения Соединенных Штатов и РФ находятся на низком уровне, однако после прихода к власти президента Дональда Трампа появилась надежда увидеть «свет в конце тоннеля». Путин добавил, что Россия рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США.

