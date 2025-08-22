На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия делает все для прекращения начатой в 2014 году войны

Путин: РФ делает все для прекращения начатой в 2014 году войны против Донбасса
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия делает все для того, чтобы прекратить войну, которую в 2014 году начали страны с недружественной элитой против населения Донбасса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными, сообщает РИА Новости.

«Там (в странах с недружественной элитой — прим. ред.), конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война, а мы делаем все для того, чтобы ее прекратить», — сказал глава государства.

На встрече Путин отметил, что у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты в некоторых государствах.

По его словам, в настоящее время отношения Соединенных Штатов и РФ находятся на низком уровне, однако после прихода к власти президента Дональда Трампа появилась надежда увидеть «свет в конце тоннеля». Путин добавил, что Россия рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США.

Ранее Путин объяснил, к чему приведет утрата Россией суверенитета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами