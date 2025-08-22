Лукашенко призвал Украину согласиться на мир с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская армия наступает по всей линии фронта специальной военной операции (СВО), при нынешнем положении дел Киеву нужно заключать мир. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

«И произошло то, что произошло: россияне наступают по всей линии фронта <...> Они берегут людей, берегут военных. Но везде потихоньку двигаются - полкилометра, километр, каждый день освобождая новые села», — сказал белорусский лидер.

По его мнению, положение дел украинской стороны в текущем конфликте крайне опасное. Лукашенко подчеркнул, что если Киев не сможет остановиться вовремя и заключить мирное соглашение, то он рискует «потерять Украину вообще».

До этого Лукашенко призвал Европу включиться в урегулирование конфликта на Украине, а не разжигать его. Он считает, что у европейцев сейчас только два выхода: «проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост».

17 августа состоялся телефонный разговор белорусского президента с российским коллегой Владимиром Путиным. Уточнялось, что лидеры обсудили «ситуацию в регионе» с учетом прошедшего на Аляске саммита РФ и США. Путин подробно проинформировал Лукашенко об итогах прошедших переговоров с американской стороной.

