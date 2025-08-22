Лукашенко призвал Европу помочь в урегулировании конфликта на Украине

Лукашенко: ЕС должен включиться в урегулирование на Украине, а не разжигать его

Европа должна включиться в урегулирование конфликта на Украине, а не разжигать его. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Им [европейцам] надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль. Они будут вынуждены или проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что президент США Дональд Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий.

Уточнялось, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что далеко не все государства из «коалиции желающих» готовы на это. В частности, Варшава не намерена направлять своих военных.

Ранее в Финляндии высказались об отправке военного контингента на Украину.