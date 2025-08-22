Лукашенко раскрыл, на чем будут настаивать РФ и Белоруссия по части Украины

Лукашенко: Украина не должна стать плацдармом для нападения на РФ и Белоруссию

Белоруссия и Россия будут настаивать на том, чтобы Украина в будущем не стала «плацдармом для нападения». Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

По его словам, сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) или ограничения на объемы вооружений не являются достаточной гарантией для обеспечения мира в будущем. Лукашенко считает, что «не мытьем, так катанием» ситуация может измениться. Поэтому Россия, как подчеркнул белорусский лидер, в частности, выступает против размещения на территории Украины иностранных войск.

«Да, будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они (Украина. — «Газета.Ru») не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия подключится к гарантиям безопасности Украине, если это будет необходимо. При этом он отметил, что республика «не рвется туда».

До этого Лукашенко призвал Европу включиться в урегулирование конфликта на Украине, а не разжигать его. Он считает, что у европейцев сейчас только два выхода: «проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост».

Ранее Лукашенко раскрыл детали мирного плана по Украине, о котором говорил с Трампом.