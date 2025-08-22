Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе сфабрикованным

МИД Израиля отверг доклад ООН о голоде в секторе Газа

Министерство иностранных дел Израиля отвергло доклад ООН о голоде в секторе Газа, назвав его «сфабрикованным». Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД.

«Невероятно, но IPC (Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности. — «Газета.Ru») извратила собственные правила и проигнорировала собственные критерии, чтобы выдвинуть ложные обвинения против Израиля. Доклад основан на лжи ХАМАС. В Газе нет голода», — говорится в заявлении.

В МИД Израиля отметили, что с начала войны в сектор Газа въехало более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью.

22 августа продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве.

21 августа премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.

20 августа Jerusalem Post со ссылкой на генерала Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрина сообщало, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

Ранее премьер Новой Зеландии Лаксон заявил, что Нетаньяху «потерял рассудок» и зашел слишком далеко.