ООН объявила катастрофический голод в Газе

ООН: в секторе Газа впервые объявлено состояние катастрофического голода
Mahmoud Issa/Reuters

Состояние катастрофического голода впервые объявлено в секторе Газа. Об этом говорится в совместном сообщении агентств и гуманитарной организации системы ООН, пишет РИА Новости.

«Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой», — отмечается в сообщении.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер на брифинге в Женеве выразил уверенность, что эту ситуацию можно было предотвратить, если бы гуманитарные организации продолжали поставлять продовольствие и гумпомощь жителям региона.

«Это голод в нескольких сотнях метров от источников пропитания на плодородной земле», — подчеркнул Флетчер, пишет ТАСС.

В связи с этим он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в Газе, а также открыть все контрольно-пропускные пункты на севере и юге региона, чтобы жители Газы могли беспрепятственно получать еду и предметы первой необходимости.

20 августа Jerusalem Post со ссылкой на генерала Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эффи Дефрина сообщало, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.

21 августа Нетаньяху заявил, что военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.

Ранее премьер Новой Зеландии Лаксон заявил, что Нетаньяху «потерял рассудок» и зашел слишком далеко.

Война в Газе
