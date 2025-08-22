СК завел уголовное дело после обстрела Енакиево

СК завел уголовное дело после атаки ВСУ на Енакиево с применением HIMARS

СК России завел уголовное дело после обстрела Енакиево в ДНР украинскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт из РСЗО HIMARS, ранения получил 21 человек. Еще двух местных жителей спасти не удалось.

Кроме того повреждения получили многие гражданские объекты.

Во время атаки по Енакиево ВСУ также использовали беспилотники.

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар по Донецку. По словам мэра города Алексея Кулемзина, было зафиксировано прямое попадание дальнобойного вооружения по Киевскому проспекту. Повреждения получили два многоквартирных жилых дома и учебное учреждение.

До этого глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военнослужащие получили приказ увеличить количество атак на регион с применением ударных дронов и оперативно-тактических крылатых ракет.

Ранее украинские беспилотники атаковали детский сад и жилые дома в ДНР.